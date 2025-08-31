Sergen Yalçın kötü başladı! Beşiktaş Alanya deplasmanında ağır yara aldı
Süper Lig'in 4. haftasında Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında 2-0 mağlup oldu.
Beşiktaş'ta Solskjaer yerine getirelen Sergen Yalçın ilk maçında hüsrana uğradı. Beşiktaş, Alanya deplasmanından ağır yaralı çıktı.
İlk yarıdan notlar
8. dakikada Kartal Yılmaz’ın defanstaki hatalı pasında topun sahibi olan Ogundu’nun şutu az farkla üstten autta çıktı.
13. dakikada Svensson’un pasında ceza alanı sağ çaprazda bulunan Orkun Kökçü topla buluştu. Orkun’un şutunda vuruşunda kaleci Ertuğrul başarılı oldu.
45+3. dakikada ceza içerisinde atılan topa hareketlenen Ogundu, Djalo'nın sert müdahalesi sonrası yerde kalırken hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
45+5. dakikada topun başına gelen İbrahim Kaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
İkinci yarıdan notlar
58. dakikada Jurasek’in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Ndidi’nin kafa vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.
61. dakikada Orkun Kökçü’nün sağ köşeden kullandığı kornerde ceza alanı içerisinde topa iyi yükselen Toure’nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kurtardı.
76. dakikada ceza alanı sağ çaprazda Ogundu’nun pasında topla buluşan Güven Yalçın’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
80. dakikada Ümit Akdağ’ın kaleciye geri pasında araya giren Rafa Silva’nın şutu yandan autta çıktı.
82. dakikada Jurasek’in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada altıpas üzerinde Rafa Silva’nın dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.