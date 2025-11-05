  1. Ekonomim
Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü PFDK'ya sevk edildi

Derbide kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Sergen Yalçın 'sportmenliğe aykırı hareket' ve 'hakaret' nedeniyle; Orkun Kökçü ise 'kural dışı hareketi' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Orkun Kökçü 26'ncı dakikada kırmızı kart görmüş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ise bu karar sonrası hakeme tepki göstererek oyun dışında kalmıştı.

Beşiktaş taraftarı iki isme de büyük tepki göstermişti.

