Sergen Yalçın: Yaşanan bence bir facia

Beşiktaş, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

‘Yaşanan bence bir facia’

Derbideki hakem yönetimini eleştiren Yalçın, “Maçı kaybetmemize hakem faktörüne bağlamak istemiyorum. Maçın 20’nci dakikasında Sane’nin bir pozisyonu var. Buna dünyada kırmızı kart vermeyecek hakem var mıdır? İkinci yarıda Rıdvan’a yaptığı hareket yüzde 50 hafifti. VAR’daki arkadaşlar hiç piyasada yoklar. Trabzon’da Bilal’in, Fenerbahçe maçında Orkun’un pozisyonunda varlar o arkadaşlar. Kimsenin böyle bir şeye ihtiyacı olmasın. Çıkalım oynayalım. Osimhen’in ikinci sarı kartı var. Bunu biz söylemiyoruz, kural söylüyor. Kural ‘Hakem düdük çaldıktan sonra oyunu devam ettirip topa vurunca sarı kart’ diyor. Çok da konuşulacak bir şey yok. Belki yenemezdik bilemiyorum. Hakemler ve VAR’daki arkadaşlar kuralları uygulamak için buradalar. Bizim adımıza üzücü değil. Biz pozisyonumuz gereği ligde yokuz. Bu Türk futbolunun geleceği için çok büyük bir sorun. Yaşanan bence bir facia. Bu oyun kurallarla oynanan bir oyun. Ama kurallar bana gelince başka öbür tarafa gelince başka olunca ikili diyaloglar ortaya çıkıyor. Trabzon’da Fenerbahçe’de beni 10 kişi bırakıyorsun. Türk futbolunun gittiği yer çok sağlıklı değil. Bunu üzülerek söylüyorum” sözlerini sarf etti.

‘Galatasaray bizden daha oturmuş bir takım’

Galatasaraylı futbolcuların birlikte oynama alışkanlıklarının olduğuna değinen Yalçın, “Galatasaray takımı bizden çok daha oturmuş bir takım. 3-4 senedir birlikte oynayan oyuncuları var. Biz daha yeni transfer süreci geçirdik. Biz yeni yapılanma döneminde bir camiayız. Bunu ben en doğru şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu bir süreç olacak. Biz yavaş yavaş oturacağız gibi görünüyor. Önümüzdeki seneye daha güçlü, birlikte oynayabilen bir kadro kuracağız. Galatasaray zor maçlar oynuyor ve bu maçlara daha alışıklar. Haftaya da Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum. Onlar hakem konusunda itiraz etmek için en son sırada” dedi.

‘Oyuncuların mücadelesine yazık değil mi?’

53 yaşındaki teknik adam sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“Hakem işin bambaşka tarafı. Oyunun ilk yarısında oyunu oturtamadık. Bire bir eşleşmelerde bize üstünlük sağladılar. İlk yarı bizim için boş geçti. Biz ikinci yarıya iyi başladık. Daha önde oynayalım mantığındaydık. Oyuncularla bu durumu konuştuk. Rakip takım kırmızı kart görüyorsa karşında oynayan takım seni zora sokuyor ki kart görüyorsun. İkinci yarı tek kale oynadık. Gol bulabilirdik. Son bölümde rakip takım yerden kalkmadı. Sürekli yerde yatan ve zaman geçiren oyuncular var. Çok normal 10 kişi oynuyorlar. Doğal olarak vakit geçirip maçı bitirmeye çalışıyorlar. Anlayışla karşılayacağımız şey; Hakemin yönetimi. Hakem arkadaşlar kuralları uygulayamıyorsa büyük bir sorun var demektir. Bu çok büyük bir yanlıştır Türk futbolu için. Televizyondan VAR’daki arkadaşlar şampiyonluğu, maçın kaderini etkileyebilir. Biz ‘Ne görüyorsan ver’ diyoruz. Sane’nin 20’nci dakikadaki kırmızı kart pozisyonuna uzaydaki hakem bile kırmızı kart verir. Kuralı uygulamıyor. Biz maçı kaybettik. Bu yüzden kaybettik demiyorum. Oyuncuların mücadelesine yazık değil mi? 5-6 tane oruç tutan oyuncu var. Yazık değil mi? Neden maç kaybedeyim? Geleceğimi neden etkiliyorsun? Bugünkü arkadaşlar işlerini doğru şekilde yapmadılar.”

‘Hakemin son dakikada atandığını biliyorum’

Sergen Yalçın, maçın hakemi Ozan Ergün’ün son dakikada atandığını belirtti. Yalçın, “Hakemin son dakika atandığını biliyorum. Tecrübesiz bir hakem. Bu hatalarda kaybeden biziz. Rakip hiç kaybetmiyor. Samsun maçında hakem VAR çağırdı penaltı diye VAR’dan bakıp penaltıyı vermedi. Bunun örneği yok. Böyle nasıl oynayacağız. Hadi bu sene önemli değil seneye ne olacak? Biz böyle şampiyonluğa nasıl oynayacağız? Sonra hoca konuştu, ceza verelim. Uydurmuşlar güzel tezgahı devam etsin öyle. Biraz da sinirliyim. Bu şekil olmaz. Sen kuralları uygula, yönet kim yeniyorsa yensin. Benim tahminim yöneticiler ve kulüp çok ağır açıklamalar yapacak. Bizim canımız yandı” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Önümüzdeki sene bu işler olacaksa biz bu hakemlerle nasıl oynayacağız? Biz şampiyonluğa gidiyor olsaydık ve Galatasaray ile böyle bir maç oynasaydık nasıl olacaktı? Bu işlere gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu işler oyunu saha içinden alır siyasi işe taşır, başka yere taşır. Bunun öncesinde de bu işler çok olmuştur. Biz saha içinde kalmak istiyoruz. Benim takımım iyi yolda. Her geçen gün güçleniyor. Seneye çok hazır olacağız. Şimdiden bazı şeyleri konuşmamız ve önünü kesmemiz gerekiyor.”