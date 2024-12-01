Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: Bu sorunlar düzelirse gelirim

Beşiktaş'ta görevden alınan Giovanni van Bronckhorst'un yerine teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergen Yalçın, iddialarına Ekol TV ekranlarında açıklık getirdi.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Twitter'da yazan şeylere lütfen inanmayın"

"Bu Twitter'da yazan şeylere lütfen inanmayın! Kontrat, para, açıklamalarım... Bunların benimle alakası yok! Asla da böyle şeyler kimseye söylemedim! Bu yalancılara inanmayın! Bunlar para yazıyor, kontrat yazıyor, bir şeyler yazıyor.. Bunlar yalan! Çok zor durumda kalıyorum, twitter'da yokum ve cevap veremiyorum."

"Beni bu işlerin içine sokmayın!"

"11 yaşından babam beni idmanlara götürmeye başladı, o günden beri böyle bir kaos görmedim! Samet ağabeyin açıklamaları, ima ettiği şeyler! Onları konuşmak istemiyorum, onlar benim konum değil! Ben futbol adamıyım! Beni bu işlerin içine sokmayın! Suçlamalar, cevap vermeler! Böyle bir futbol dışı mevzular ilk defa gördüm!"

"Para, pul bunlar benim konularım değil!"

"Hüseyin Yücel ile teknik direktörlük için konuştum. Para, pul bunlar benim konularım değil! Geçen geldiğimde sorun sadece futbol takımıydı. Bunu düzeltebileceğimizi düşündük. Şu andaki konu futbol değil! Hüseyin Yücel'e de bunu söyledim. 'Lütfen bu işlerin üstünü kapatmak için beni kullanmayın' dedim. Ben fırsatçı adam değilim! Bunu kullanarak teknik direktör gelmek gibi bir şey düşünmem. Hedef koyarım, çalışırım. Beşiktaş'ta çalışmayacağım da nerede çalışacağım? Ne para konuştum, ne tazminat aldım! O kadar şey anlatırım ama yapmam. Kol kırılır ve yen içinde kalır. Şu an Beşiktaş'ta konu teknik direktör değil! Yönetim yok, seçim yok! Başkan gitti, yeni bir başkan var. Hüseyin Yücel'i severim yanlış anlamasın ama tabloya bakıyorsun, burada ne oluyor? Üç gün sonra ne olacağı belli değil! Yeni yönetim gelirse ne yapacaksın! İşin içinden çıkmak çok zor, işin içinden çıkamıyorum."

"Konu teknik direktör değil!"

"Önce sorunların halledilmesi lazım. Hüseyin Yücel, Serdar Bilgili, Serdal Adalı... Ben kim olursa çalışırım. Konu teknik direktör değil! Dön bak neler oluyor, millet neler söylüyor! Ortalık birbirine girmiş! Bu yönetimin altı ay daha gideceğine garanti verebilir misin?"

"Bu sorunlar çözülürse tabii ki ben gelirim"

"Bu sorunlar çözülürse tabii ki ben gelirim ama çözülmezse ben gelip ne yapacağım? Üstünü mü örteceğim? Konuşulanlar çok ağır şeyler."

"WhatsApp'tan adam mı kovulur!"

"Neden bende sportif direktör yok? Neden Brad Friedel gibi biri yok? Anladın mı şimdi? Çok sesten bir şey çıkmaz! WhatsApp'tan adam mı kovulur! Mantıklı bir şekilde açıklarsın, gönderirsin. Rıza Çalımbay da benden on kat büyük efsane! Ne oldu hocam? Oldu mu yani! Bu yüzden Arda Turan'a yapılan sevgi gösterisi hoşuma gitti. Bunlar kulüplerin değerleri."