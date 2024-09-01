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Serkan Yıldırım tarihe geçti

Alman mahkemesine itiraz ederek Paris 2024'te mücadele etme hakkı kazanan milli sporcu Serkan Yıldırım, erkekler 100 metre T12 finalinde 10.70'lik derecesiyle altın madalya kazanarak Türkiye'ye para atletizmdeki ilk altın madalyayı getirdi.

Haber Merkezi
AA
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Serkan Yıldırım tarihe geçti
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Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler 100 metre T12 sınıfında final müsabakası yapıldı. 

Mahkemeye itiraz ederek mücadele hakkı elde etti

Dünya Para Atletizm Federasyonunun (WPA) sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına Alman mahkemesinde itiraz ederek oyunlarda mücadele etme hakkını elde eden ve dün elemeleri geçen Serkan Yıldırım, bugün de final de yer aldı.

Serkan Yıldırım altın madalya kazandı

Serkan, 10.70'lik zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu. ABD'den Noah Malande 10.71'le gümüş, Brezilya'dan Joeferson Marinho de Oliveira bronz madalya elde etti.

Daha önce para atletizmde Rio 2016'da erkekler 1500 metre T11 sınıfında Semih Deniz'le bronz madalya kazanan Türkiye, bu branşta ikinci madalyasını kazandı.

Milli sporcu, Türkiye'ye para atletizme altın madalya getiren ilk isim olmayı başardı.

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