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Sertaç Şanlı yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, milli pivot Sertaç Şanlı'yı yeniden kadrosuna kattı.

Haber Merkezi
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Sertaç Şanlı yeniden Fenerbahçe'de
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Sarı-lacivertli kulüp, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında takımın formasını giyen 35 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İkinci EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere söz konusu dönemde elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan Sertaç Şanlı, Fenerbahçe kariyerinde 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe, yeniden kadrosuna kattığı tecrübeli pivot Sertaç Şanlı'ya başarı dileklerinde bulundu.