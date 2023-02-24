Sevilla'dan Fenerbahçe yorumu: Zor olacak

Sportif Direktör Monchi, Fenerbahçe eşleşmesi ile ilgili İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Monchi, "Fenerbahçe, tecrübesiyle ve üst sınıf maçlar oynamaya alışık olmasıyla Avrupa futbolunun bir klasiği. PSV Eindhoven eşleşmesine çok benzer bir eşleşme olacak. Sahasında çok zorlu olan bir rakip, çok sıcak bir taraftar grubunun desteğine sahip ve tüm maç boyunca susmuyorlar. Ayrıca bu seviyede maçlarda oynama tecrübesine sahip futbolcuları var." dedi.

Tur maçlarında ikinci karşılaşmayı hep kendi evlerinde oynamayı istediklerini ancak Fenerbahçe karşısında böyle olmayacağını aktaran Monchi, İstanbul'a daha garantili gidebilmek için ilk maçta iyi bir sonuç elde etmeyi, Karim Rekik ve Loic Bade gibi futbolcularının sakatlık sorununun sona ermesini umduklarını kaydetti.

Fenerbahçe'nin Szalai, Batshuayi ve Altay Bayındır gibi önemli futbolcularının olduğunu söyleyen Monchi, "Bizi çok zorlayacak bir takım." şeklinde konuştu.

Bazı önemli takımlar elenecek

Fenerbahçe'nin 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı elediğini de hatırlayan İspanyol Sportif Direktörü, "İlk maçta iyi bir sonuç elde etmemize rağmen burada çok zorlandık ve penaltılarda elendik." açıklamasında bulundu.

Monchi, "UEFA Avrupa Ligi'nin bu yeni formatıyla çok önemli eşleşmeler olacak ve kupanın favorisi olarak gösterilen bazı önemli takımlar elenecektir." görüşünü savundu.

Sevilla, 6 kez ile UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım

Sevilla, 3 yıl üst üste UEFA Avrupa Ligi Kupası almayı başaran tek takım unvanına sahip.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez mutlu sona ulaşan ve en çok şampiyonluk kazanan takım unvanına sahip kırmızı-beyazlılar, İspanya'nın köklü takımları arasında yer alıyor.

Bu kupada ilk şampiyonluğuna 2005-2006 sezonunda kazanan Sevilla, aynı başarıyı bir sezon sonra da tekrarladı.

Daha sonra 6 yıl kupaya uzak kalan kırmızı-beyazlılar, söz konusu sürenin adından sırasıyla 3 sezon zirveyi göğüsledi. İspanyol ekibi, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016'nın ardından sonra olarak 2019-2020'de şampiyonluğa ulaşarak 6. kez burada mutlu sona ulaştı.