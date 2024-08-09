Sezonun ilk maçı: Galatasaray, Hatayspor'u mağlup etti
Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Galatasaray, Hatayspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı golsüz biterken, ikinci yarının ilk dakiklarında Hatayspor eşitliği bozdu. Hatayspor 52. dakikada Joelson'la öne geçti. 80. dakikada Icardi ile skoru eşitleyen Galatasaray, 90'da Batshuayi'nin golüyle 3 puanı aldı.
Süper Lig 2024-2025 sezonu bu akşam oynanan Galatasaray-Hatayspor maçıyla başladı.
Ev sahibi Galatasaray maça Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'yle başladı.
Hatayspor ise Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Yılmaz, Cemali, Massanga, Lamine, Rui Pedro, Funsho, Joelson ve Carlos ilk 11'iyle sahaya çıktı.
Maç Hatayspor'un santra vuruşuyla başladı.
8. dakikada Mertens'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ziyech şutunu çekti, Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler topu çıkardı.
10. dakikada Ziyech'in ortasında ceza sahasındaki Barış Alper Yılmaz, topu kafayla Icardi'ye indirdi. Icardi'nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Erce Kardeşler iki hamlede topun sahibi oldu.
28. dakikada Icardi'nin attığı uzun pas sonrası Ziyech, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Ziyech'in vuruşunda, savunmaya da çarpan top üstten dışarı gitti.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi
İlk yarı golsüz biterken Galatasaray, 48. dakikada gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahasında Davinson'un kafa vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu çıkardı. Dönen topa voleyle tamamlamak isteyen Davinson'un şutu direkten döndü.
Hatayspor, 52. dakikada Joelson'un golüyle öne geçti. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Rui Pedro sol taraftan ceza sahasına girdi. Topu çekip rakibinden sıyrılan Rui Pedro'nun önündeki meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesiyle Joelson'da kaldı. Penaltı noktası yakınlarında vuruşunu yapan Joelson topu ağlara gönderdi: 0-1
65. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz şutunu çekti, kaleci Erce Kardeşler topu ayaklarıyla kornere gönderdi.
Galatasaray, 78. dakikada Mauro Icardi, Kilama'nın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada penaltıyı kullanan Icardi fileleri havalandırdı: 1-1
Galatasaray, 90. dakikada yeni transfer Michy Batshuayi'nin golüyle üstünlüğü yakaladı: 2-1
Mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.