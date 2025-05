Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı

Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Ukrayna ekibi genç teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Arda Turan kulübe yaptığı ilk açıklamada; "Shakhtar’a katıldığım için gururluyum. Zengin bir geçmişe ve köklü geleneklere sahip harika bir kulüp. Avrupa genelinde tanınan, her maçı kazanma hedefiyle oynayan bir takım. Shakhtar taraftarlarına mutlu anlar yaşatmak istiyorum. Hem Ukrayna hem de Avrupa'da kupalar kazanmak için yüksek bir motivasyonumuz var" dedi.

🧡 Hoş geldin, @ArdaTuran! 🇹🇷 Arda Turan is Shakhtar head coach! ⚒



The contract with the 38-year-old Turkish specialist lasts until the summer of 2027. He will be the 39th manager in the history of the Donetsk club.



📝 Find out more details: https://t.co/UpCvMF07zO.#Shakhtar pic.twitter.com/mJ0U2NNurQ