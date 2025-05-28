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Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Arda Turan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
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Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Ukrayna ekibi genç teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 

Turan'dan ilk açıklama

Arda Turan kulübe yaptığı ilk açıklamada; "Shakhtar’a katıldığım için gururluyum. Zengin bir geçmişe ve köklü geleneklere sahip harika bir kulüp. Avrupa genelinde tanınan, her maçı kazanma hedefiyle oynayan bir takım. Shakhtar taraftarlarına mutlu anlar yaşatmak istiyorum. Hem Ukrayna hem de Avrupa'da kupalar kazanmak için yüksek bir motivasyonumuz var" dedi. 

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