Shakhtar pürüzü planları bozdu: Milli takımda rota Abdullah Avcı'ya döndü

A Milli Takım'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından TFF, Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Montella sonrası ilk temas kurulan isim Arda Turan olsa da Shakhtar'ın tavrı bu ihtimali azalttı.

Söz konusu süreci canlı yayında anlatan NTV Muhabiri Gürkan Ak, TFF'nin Arda Turan ile yüz yüze değil dolaylı yoldan temas kurduğunu ifade ederek, “İbrahim Hacıosmanoğlu kendisini düşündüklerini ifade etti ancak burada Arda Turan'ın kendi isteğinden önemli parametreler var. Nedir bu? Shakhtar Donetsk'in düşüncesi çünkü takımın sözleşmeli teknik direktörü ve kulüp, Arda Turan'ın sadece kendi takımına odaklanmasını istiyor. TFF burada opsiyon olarak hem Shakhtar hem de A Milli Takım'ı çalıştırmasını da önerdi, Ukrayna ekibi buna da sıcak bakmıyor. Dolayısıyla Arda Turan'ın A Milli Takım'ı reddettiği haberleri doğru değil, sadece şartlar uygun değil ancak çevresindeki kariyer planlamasını yapan profesyoneller de şu aşamada A Milli Takım'a gitmesinin çok da doğru bir karar olmadığı konusunda önerilerde bulundu kendisine. Bu sebeplerle Arda Turan'ın A Milli Takım'a teknik direktör olma ihtimalinin olmadığını ya da çok çok zayıf olduğunu belirtebiliriz" şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı ismi öne çıkıyor

Arda Turan'dan istediği sonucu alamayan TFF'nin listesinde ön plana çıkan isim ise Abdullah Avcı oldu. Deneyimli teknik adamın göreve hazır olduğunu dile getiren Ak, "Adaylar arasında biraz daha ön plana çıkan isim Abdullah Avcı. Avcı daha önce 2011-13 yılları arasında da milli takımı çalıştırmıştı, çok iyi bir dönem geçirmemişti. İsmi yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Hoca tarafından edindiğimiz bilgi ise Abdullah Avcı hazır. Ekibiyle birlikte çalışıyor. Süper Lig'i ve oyuncuları gözlemlemeye devam ediyor. Bir teklif gelirse Abdullah Avcı, A Milli Takım'a gelmeyi kabul edecek. Görüntü ve bilgimiz bu yönde" dedi.

Abdullah Avcı'nın yanı sıra Fatih Tekke'nin de TFF'nin adayları arasında yer aldığının altını çizen Ak, “Bunun dışında Fatih Tekke de İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesindeki isimlerden bir diğeri. Güvenebileceği bir ismi yanında istiyor Hacıosmanoğlu" ifadelerini kullandı.