  3. Shane Larkin'den Türk Milli Takımı'na veda: Benim için onurdu
Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya kaybederek gümüş madalya kazanan 12 Dev Adam'da takımın yıldızlarından Shane Larkin, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

EuroBasket'te Almanya'ya kaybederek ikinci olan 12 Dev Adam yurda döndü.

Son yedi yıldır Türk Milli Takımı'nda görev alan Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, sosyal medya hesabında yaptığı duyuru ile milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

"Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu"

Shane Larkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yedi yıl önce, Türkiye’ye hiçbir beklentim olmadan gelmiştim. Sevdiğim oyunu oynamam için gittiğim sıradaki bir duraktı.

Yedi yıl sonra, burası benim ikinci evim oldu. Beni kabul etmeniz ve desteklemeniz sözlerle anlatılamayacak bir anlama sahip.

Tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, ana hedefimiz olan altın madalyadan çok daha değerli.

Kardeşlerim haline gelen takım arkadaşlarıma, koçlarımıza, yöneticilere ve bu macerada emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu. Sonsuza dek sizden biri olacağım ve sizi kalbimin en derinliklerinden seviyorum.

Teşekkürler Türkiye.”

