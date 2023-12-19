Şike dosyasında Ali Koç tanık oldu
Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, şike soruşturması kapsamında ifade verdi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbolda kara para aklama ve bahis iddialarına ilişkin şike davasında tanıklık yaptı. Ali Koç davada adliyeye giderek ifade verdi.
Gazeteci Timur Soykan, Koç'un davadaki ifadesine ilişkin Halk TV'de "Tuzlaspor ile ilgili iddiaları gündeme getirmiş" ifadesini kullandı. Soykan, Koç'un ifadesinde kulüp isimlerini de verdiğini belirtti.
Kocaeli, İzmir ve Adana'da şike soruşturması açıldığını söyleyen Soykan, ilerleyen günlerde dosyanın detaylarına ulaşırlarsa paylaşacaklarını açıkladı.