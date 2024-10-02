Silahlı saldırı sonrası Serhat Akın'dan ilk açıklama: Bunlar çok aşağılıkça!

Yorumculuk yaptığı program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan ve iki ayağından vurulan eski Fenerbahçe ve Milli Takım oyuncusu Serhat Akın ilk açıklamasını yaptı.

Hastane odasında çektiği bir videoyu sosyal medya hesaplarından yayınlayan Akın "Saldırının sonrasında yapılan saldırı benim için daha da ağırdı. Kalkıp kumar borcu, senet borcu... Bunlar çok aşağılıkça. 'Kumar borcu olup vurulduysa iyi oldu' diyeceklerdi herhalde. İftira atanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. " diye konuştu.

Mesajında kendisine destek veren bir çok isme teşekkür eden Akın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimden hiç bir ismi saymaması dikkat çekti.

Serhat Akın özetle şunları söyledi:

- Artık beşinci altıncı gün. Günleri sayamadım bile. Böyle zor bir süreçten geçiyoruz. Böyle kısa bir video çekmek istedim hayatta olduğuma dair… Zor bir süreç benim için. Bu süreçte sevginizi benden esirgemediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.

Teşekkür ederken Ali Koç ve yönetimden kimseyi saymadı

- Ziyarete gelen, arayan, soruyan, cevap veremediğim, dönemediğim ameliyat süreci, narkoz süresi ağrıların olduğu bütün bu dönemde dönemediğim herkese teker teker, yanımda olan herkese isim isim saysam bitmeyecek ama sayayım. Öncelikle tabii Sayın Mehmet Aydınlar'a ilk gün beni ziyarete geldi. Burada verilen tüm hizmet moral açısından benim için çok önemliydi. Efsane başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın verdiği destekten dolayı Mahmut Uslu'yla beraber kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Şevket abiye Şevket Yılmaz. Bütün spor camiasına, eski takım arkadaşlarım Volkan Demirel, Tuncay Şanlı ilk günden itibaren yanımdaydılar. Semih Şentürk. Unuttuğum isimler olursa hakkınızı helal edin. Tam bütün ilaçlar, serumlar yüzünden bazı şeyleri kaçırıyor olabiliriz. Hasan Şaş ziyarete geldi, Ümit abi. Onun da başı sağolsun babasını kaybetti Ümit Davala. Fatih Terim Fatih Hoca milli takımdan hocam, sağ olsun, Necati Ateş'inden Hakan Ünsal'la bütün herkesin arayıp sorduğu Bülent Korkmaz'ından Ergün Penbe'sine…

"Yine doğru bildiğimizi söyleyeceğiz"

- Sevginizi hissetmek şu an gerçekten bir daha ayaklarımın üzerine basacağımın hissini veriyor bana. Buradan daha güçlü çıkacağımı da biliyorum. Bir boğayı devirmek, Kadıköy Boğası'na üç kurşun yetmiyormuş. Bu şekilde de böyle bir saçma sapan bir espri yapayım ama ayakta duruyoruz, duracağımızın da göstergesi bu. Devrilmedik. Doğruyu dokuz köyden kovalarmış ama üç kurşun atarlarmış. Ona da bir şey yapamadım. Hesap edemedik ama biz yine doğru bildiğimizi söyleyeceğiz.

"Bunlar çok aşağılıkça"

- Bu süreçte tabii çok üzücü olaylar da oldu. Ben aslında program çıkışı, haince bir saldırıya uğradım. Ama görüntülerden de gördüğünüz gibi vuranın da benim gözümün içine nasıl baktıysa sıkıntının gözünün içine baktım. Demek ki böyle bir şeymiş bu. Dimdik ayakta durdum. Bundan da kendim de tabii ki gurur duyuyorum ama sonrasında yapılan saldırı daha da ağırdı benim için. Yani buradan kalkıp kumar borcu, senet borcu bunlar çok aşağılıkça. Bunları da herkesin vicdanına kıymetli halkımıza, kıymetli milletimize bırakıyorum. Yani ben buradan şu mesajı aldım yani kumar borcu vurulduysa iyi oldu falan diyeceklerdi herhalde ama Allah'a şükür benim telefonum da alnım da ak. Her şeyimiz benim bizim devletimize hepsine emanet ve teslim ettim.

"Celtic forması mı asayım?"

- Fotoğrafı gönderirken de ‘son sözümüz Fenerbahçe’ derken de hiçbir mesaj vermek istemedim. Oradan da bir şey çıkarmak isteyenlere de ufak bir mesaj vereyim. Her zaman son sözüm Fenerbahçe. Bunu her zaman söylemişimdir. Sonuçta ben orada üç kurşun yemişim. Yaşayıp yaşamayacağımı bilmiyorum. Hastaneye ne zaman gidip gitmeyeceğimi bilmiyorum. Son sözüm Fenerbahçe'yi o yüzden söyledim. Mesaj içermeyen bir olay. Ama tabii ki nereye çekmek istiyorsa çekebilirler. Arkamda niye Fenerbahçe forması var diye soranlara da; Celtic forması asmayacağım oraya Fenerbahçe forması asacağım.

"Gelmeyenler için de hiçbir şey söylemeyeceğim"

- Gelmeyenler için de hiçbir şey söylemeyeceğim. Onlar da kendi vicdanlarıyla baş başa kalsın. Ben sonuçta safra kesesi ameliyatı geçirmedim. Yani iki telefon açmakla olacak bir iş değil. Bu insanlar böyle bir pozisyonda bu süreçte daha duygusal oluyor. O yüzden gelmeyenlerin de canı sağolsun. Hiç kimseye de bir kırgınlığım, dargınlığım da yok. Bu süreçte insanlar demek ki daha olgunlaşıyor. Bir şeyleri daha net görebiliyorum.

- Ama dediğim gibi bu süreçte yalnız bırakmayan bir sürü isim var yani. Rıdvan Dilmen'inden Bülent Uygun'una kaptanımız benim kaptanım değildi ama efsane kaptan Müjdat abisine şimdi aklıma geliyor. Daha hala ilaçların etkisi geçmediği için çok ağır ilaç tedavisi görüyorum. Alex de Souza'nın ilk günden beri dört beş kere araması... Efsaneler grubumuz var. Hepsinin oraya yazması... Okan Buruk'un direkt maçtan önce Okan Hoca'nın da bu olaya değinmesi... Sonuçta bu kurşun sadece bana değil spor camiasına, Türk futboluna atılan bir kurşun. Türkiye Futbol Federasyonu'na Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri verdikleri destekler için. Sevgili efsanemiz Cemil Turan Cemil abi geldi beni yalnız bırakmadı.

"Devletimizin arkamızda olduğunu biliyorum ve onlara sonsuz güveniyorum"

- İnşallah en kısa zamanda bu iş aydınlığına kavuşacaktır. Bundan şüphem yok. Dediğim gibi benim her şeyim ismimle şerefimle devletimize teslimdir. Ben devletimizin arkamızda olduğunu biliyorum ve onlara sonsuz güveniyorum. Bu işi de aydınlığa kavuşturacaklar. İsim böyle tek tek aklıma geliyor. Göksel Gümüşdağ başkan, Faruk Süren başkan aradı. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Benim de asbaşkanlığımı yapan Nihat Özdemir aradı. Özellikle ona da çok çok sevgilerimi iletiyorum. Futbol camiasından Nihat Kahveci kardeşim de ziyarete geldi. Onunla aramız biraz bozuktu. Onun da burada gelip böyle destek vermesi beni çok mutlu etti. Böyle günlerde insan gerçek dostlarını görebiliyor. Bu çok önemli.