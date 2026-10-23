Sinop’ta ilk kez 700 sporcunun katıldığı yarı maraton düzenlendi

Sinop’un tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen maratonda sporcular kıyasıya mücadele ederken, vatandaşlar da parkur boyunca sporcuların heyecanına ortak oldu. İlde ilk kez düzenlenen ve Sinop Stadyumu’ndan verilen startla başlayan koşu Uğur Mumcu meydanında sona erdi.

Organizasyonda sporcular, 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometrelik koşuda mücadele etti. Türkiye’nin 39 ilinden 700’ün üzerinde sporcunun katıldığı yarışlarda, 6 farklı ülkeden atletler de yer aldı. Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara ödülleri Vali Dr. Mustafa Özarslan, ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Vali Özarslan, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ederek; Sinop’un spor turizmindeki potansiyelini güçlendiren bu önemli organizasyonun ortak çalışmayla gerçekleştirildiğini belirtt. Özarslan, "Bizim genlerimizde bu iş birliği, organizasyon becerisi var. İşte burada da şu anda aslında biz, şehir olarak, bir kent kimliği olarak, valiliğin koordinasyonunda belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, sporcularımız hep birlikte bir araya gelerek, arılar ve karıncalarda olduğu gibi gece gündüz çalışarak iş birliği yaparak çok güzel bir organizasyon yaptık " diye konuştu