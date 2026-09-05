Sırbistan'ı devirdik: Filenin Sultanları finalde!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 ile geçerek finale yükseldi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Maçta tüm setleri kazanan Türkiye maçı 3-0 bitirdi ve adını finale yazdırdı.
Türkiye, Polonya-İtalya maçının galibiyle yarın finalde karşılaşacak.