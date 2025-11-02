Şişeye tekme atan Sergen Yalçın kırmızı kartla tribüne gönderildi (VİDEO)

  1. Ekonomim
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde Orkun Kökçü’nün gördüğü kırmızı kart sonrası sahaya girip su şişesine tekme atmasının ardından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadele 2-0 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile devam ederken, orta sahada rakibine yaptığı müdahale sonrası Orkun Kökçü, 26. dakikada VAR uyarısı sonrası hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

