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Sivasspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Sivasspor - Beşiktaş mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR), Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Alexander Sundberg oldu.

Haber Merkezi
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Sivasspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş bugün saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Sivasspor ile karşılaşacak.

Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Mehmet Salim Mazlum yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Taolga Güldibi olacak.

Mücadelede VAR'da Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Alexander Sundberg görev yapacak. Sundberg'e AVAR olarak Abdullah Bora Özkara Eşlik edecek.

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