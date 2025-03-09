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Sivasspor-Göztepe maçında panik anları: Rey Manaj'ın bilinci kapandı

Sivasspor-Göztepe maçının 3'üncü dakikasında rakibi Koray Günter ile çarpışması sonucu yerde kalan Rey Manaj, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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Sivasspor-Göztepe maçında panik anları: Rey Manaj'ın bilinci kapandı
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Sivasspor'un Göztepe'yi konuk ettiği karşılaşmada yüreklerin ağza geldiği bir an yaşandı. Sivasspor-Göztepe maçının 3'üncü dakikasında rakibi Koray Günter ile çarpışması sonucu yerde kalan Rey Manaj, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mücadelenin başında gelişen Sivasspor atağında, ceza sahasına gönderilen ortaya kafayla vuran Manaj, pozisyonun devamında Göztepe’nin savunmacısı Koray Günter ile çarpıştı. 

Tribünlerde sessizlik hakim oldu

Kafa kafaya gelen ikili yerde kalırken, özellikle Manaj’ın hareketsiz şekilde yatması takım arkadaşlarını paniğe sürükledi. Sahada büyük bir endişe hakim olurken, Sivassporlu futbolcular sağlık ekiplerini hızla sahaya çağırdı. Uzun süren müdahale sırasında oyuncuların yüzlerindeki korku kameralara yansırken, tribünlerde de sessizlik hakim oldu. Sedyeyle kenara alınan Arnavut golcü, sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

"Manaj bilincini kaybetti"

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, Manaj'ın bilincini kaybettiği belirtildi. Arnavut golcü hastaneye kaldırıldıktan sonra bilinci açıldı.

Sivasspor'dan yapılan Manaj açıklaması, şu şekilde:

"Rey Manaj, Göztepe ile oynadığımız maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybetmiştir. Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır."

 

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