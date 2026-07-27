Sneaks Up sponsorluğundaki Brotherhood Squad (BHS) Smaç Gösterisi, basketbol tutkunlarını İstanbul’da buluşturdu

Spor perakendesinin önde gelen markalarından Sneaks Up'ın ana sponsorluğunda dördüncü kez düzenlenen Brotherhood Squad (BHS) Smaç Gösterisi, basketbol kültürünün farklı disiplinlerini İstanbul'da bir araya getirdi. Gün boyu devam eden organizasyonda smaç gösterileri, bire bir mücadeleler, yetenek yarışmaları ve üçlük yarışması basketbol severlerden yoğun ilgi gördü.

Etkinlik, UZI'nin sahne performansıyla başlarken basketbol, müzik ve sokak kültürünü aynı atmosferde buluşturan organizasyon boyunca spor dünyasının tanınan isimleri, içerik üreticileri ve sanatçılar da sahada yer aldı.

Jordan Kilganon jüri koltuğundaydı

Organizasyonun jüri koltuğunda eski milli basketbolcu Sinan Güler, gazeteci Deniz Aksoy ve dünyanın en iyi smaçörleri arasında gösterilen Jordan Kilganon yer aldı. Kilganon'ın değerlendirmeleri ve gösterileri izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Fenerbahçe Basketbol Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun katılımıyla düzenlenen üçlük yarışması ile Ümit Uçur'un freestyle basketbol gösterisi de günün dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Kazananlar belli oldu

Brotherhood Squad 4 kapsamında düzenlenen yarışmalarda kıyasıya mücadele yaşandı. BHS 4 Dünya Smaç Yarışması'nın şampiyonluğunu İtalyan smaçör Mattia Meneghini kazanırken, Türkiye BHS Smaç Yarışması'nın birincisi Emmanuel Ladu oldu. Üçlük yarışmasının birinciliğini ise Melih Mahmutoğlu aldı.