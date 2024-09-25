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SOCAR Türkiye, Iğdır Futbol Kulübü'nün forma sponsoru oldu

SOCAR Türkiye, 2024-2025 sezonunda Iğdır Futbol Kulübü'nün tüm resmi maçlarının forma göğüs sponsoru oldu.

Haber Merkezi
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SOCAR Türkiye, Iğdır Futbol Kulübü'nün forma sponsoru oldu
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Türkiye'nin önde gelen doğrudan dış yatırımcısı ve endüstri grubu SOCAR Türkiye, 2024-2025 sezonunda Iğdır Futbol Kulübü'nün tüm resmi maçlarının forma göğüs sponsoru oldu.

Formasında SOCAR logosu taşıyacak

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz, kulüp yöneticileri ve Iğdır FK futbolcuları katıldı. Yapılan anlaşmaya göre Iğdır Futbol Kulübü tüm resmi maçlarında, formasında SOCAR logosunu taşıyacak.

"Büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz"

İmza töreninde konuşan SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, “SOCAR Türkiye olarak, ülkemizde hayata geçirdiğimiz ekonomik yatırımları, toplumsal kalkınma projeleri ve spora verdiğimiz desteklerle taçlandırıyoruz. Bu anlamda Iğdır'ın Futbol Kulübü'nü desteklemek bizim için büyük mutluluk. Bu iş birliğimizin Iğdır'a ve her iki ülkeye hayırlı olmasını diliyor; Iğdır Futbol Kulübü'ne bu sezonki mücadelesinde başarılar temenni ediyorum” dedi. Iğdır Futbol Kulübü Başkanı Cantürk Alagöz de “Kardeş ülke Azerbaycan'ın en büyük enerji şirketi ve Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye'nin kulübümüze destek vermesinden büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu değerli anlaşma için SOCAR Türkiye'ye teşekkür ediyor, her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz “ şeklinde konuştu.

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