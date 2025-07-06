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Sol ayak bileği kırılan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Paris Saint-Germain ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.

Haber Merkezi
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Sol ayak bileği kırılan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala'nın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
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Paris Saint-Germain ile oynanan çeyrek final maçında sakatlanan Bayern Münihli futbolcu Jamal Musiala, en az dört ay sahalardan uzak kalacak.

Alman Bild gazetesi, karşılaşmada ilk yarının son bölümünde Paris Saint-Germain kalecisi Gianluigi Donnarumma ile girdiği mücadelede sol ayak bileği kırılan 22 yaşındaki futbolcunun 4-5 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.

Jamal Musiala, Paris Saint-Germain maçında yaşadığı sakatlık sonrası sedyeyle oyundan alınırken, Donnarumma ise gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, maçtan sonra Donnarumma'yı eleştirerek, "Onun bunu bilerek yaptığını düşünmüyorum ama dikkat de etmedi" ifadesini kullanmıştı.

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