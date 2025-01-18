  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Solskjaer resmen Beşiktaş'ta
Takip Et

Solskjaer resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Solskjaer resmen Beşiktaş'ta
Takip Et

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ole Gunnar Solskjaer'e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz." ifadesi de kullanıldı.

Solskjaer, futbolculuk döneminde Molde ve Manchester United kulüplerinde forma giydi. Aktif futbol yaşantısının ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan Solskjaer; Molde, Cardiff City ve Manchester United kulüplerinde görev yaptı. Ole Gunnar Solskjaer, Molde ile 2011 ve 2012 yıllarında Norveç Ligi, 2013 yılında ise Norveç Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Spor
Beşiktaş, Mert Günok ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş, Mert Günok ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş'ın ilk Norveçli teknik direktörü: Ole Gunnar Solskjaer
Beşiktaş'ın ilk Norveçli teknik direktörü: Ole Gunnar Solskjaer
Manchester City, Haaland ile 2034'e kadar yeni sözleşme imzaladı
Manchester City, Haaland ile 2034'e kadar yeni sözleşme imzaladı
TFF açıkladı: Sezonun ilk yabancı VAR hakemi belli oldu
TFF açıkladı: Sezonun ilk yabancı VAR hakemi belli oldu
Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı: Solskjaer'i KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi
Sağlam vücut sağlam kafada bulunur
Sağlam vücut sağlam kafada bulunur