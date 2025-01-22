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Solskjaer’in ilk maçında Beşiktaş, Athletic Bilbao’yu mağlup etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerek puanını 9'a yükseltti.

Haber Merkezi
AA
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Solskjaer’in ilk maçında Beşiktaş, Athletic Bilbao’yu mağlup etti
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 4-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 60. dakikalarda Milot Rashica, 78. dakikasında Rafa Silva ile 90+2. dakikada penaltıdan Joao Mario kaydetti. Athletic'in tek golünü 45. dakikada Unai Gomez attı. 

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 9'a yükseltirken Athletic Bilbao, 16 puanda kaldı. 

UEFA Avrupa Ligi'nin gelecek haftasında Beşiktaş deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Mücadele 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'da Hollanda'da oynanacak. 

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