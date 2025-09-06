  1. Ekonomim
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç'i 85-79'luk skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da İsveç ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 42-37 geride tamamlayan milliler, müsabakayı 85-79'luk skorla kazandı ve çeyrek final biletini aldı. Karşılaşmada en skorer isim 24 sayıyla Alperen Şengün oldu.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Polonya - Bosna Hersek maçının galibiyle karşılaşacak.

