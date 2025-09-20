A Milli Erkek Voleybol Takımı tarihinde ilk kez çeyrek finalde
Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 3-1 mağlup ederek, tarihinde ilk kez bu turnuvada çeyrek finale yükseldi.
Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Polonya - Kanada eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.