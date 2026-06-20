A Milli Futbol Takımı, Paraguay'a yenildi, Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda 10 kişi kalan Paraguay’a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Jose kentinde Paraguay ile karşı karşıya geldi.

San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan müsabaka, Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Paraguay'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Galarza kaydetti.

Paraguay 45+3. dakikada Almiron'un gördüğü kırmızı kartla ikinci yarıyı 10 kişi oynadı.

A Milli Futbol Takımı turnuvaya veda etti

Bu sonucun ardından iki maç sonucunda puan alamayan ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etti.

İlk maçında ABD'ye 4-1 mağlup olan Paraguay, bu galibiyetle puanını 3'e yükseltti, umudunu üçüncü haftadaki Avustralya maçına taşıdı.

Turnuvaya erken veda eden kırmızı-beyazlılar, son maçta 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00’te ev sahibi ülkelerden ABD ile oynayacak. Millilerin ABD ile oynayacağı son grup karşılaşması formalite maçı olacak.