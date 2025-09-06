A Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazdı: Tarihte ilk kez Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
Tarihinde ilk kez Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya ile oynadığı maçı 3-1 kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi.
Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Japonya ile karşı karşıya geldi.
Milliler, rakibini setlerde 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.
Ay-yıldızlılar, dünya şampiyonluğu için yarın saat 15.30'da İtalya - Brezilya maçının galibiyle oynayacak.