  3. A Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazdı: Tarihte ilk kez Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımı tarih yazdı: Tarihte ilk kez Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Tarihinde ilk kez Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya ile oynadığı maçı 3-1 kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi.

 

Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Japonya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, rakibini setlerde 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, dünya şampiyonluğu için yarın saat 15.30'da İtalya - Brezilya maçının galibiyle oynayacak.

