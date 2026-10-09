Son dakika A Milli Takım'da Montella dönemi sona erdi!

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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yola devam edilmeyeceğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yaşanan hareketli sürecin ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında karar verildi. TFF, Montella ile yola devam edilmeyeceğini açıklarken, federasyon yönetiminin olağan seçimli genel kurula kadar görevini sürdüreceğini duyurdu.

TFF'den resmi açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararları kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, yönetim kurulunun olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam edeceği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

TFF yönetiminde istifa eden iki ismin yerine atama yapıldı

Federasyon, daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek üyeler İbrahim Özbay ve Metin Akyüz'ün atanmasına karar verildiğini duyurdu.

Genel Sekreter Ahmet Erzurumlu oldu



TFF açıklamasında, geçtiğimiz günlerde istifasını yönetime sunan Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın yerine, mevcut TFF Tescil İşleri Direktörü Ahmet Erzurumlu'nun atandığı da belirtildi.

Federasyondaki yönetim değişiklikleri ve Montella kararı, Türk futbolunun gündeminde yeni gelişmeleri beraberinde getirdi.