Son dakika... Bahis soruşturması: 108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

Kimler PFDK'ya sevk edildi?

PFDK'ya sevkedilen isimler arasında Hakan Keleş, Mehmet Altıparmak, Sercan Yıldırım, Taner Gülleri ve Gökhan Ünal gibi Türk futbolunun yakından tanıdığı isimler bulunuyor.