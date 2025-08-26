Beşiktaş, El Bilal Toure'nin geçici transferini KAP’a bildirdi

  1. Ekonomim
Beşiktaş, El Bilal Toure’nin transferinde Atalanta ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş transferi KAP’a bildirdi.

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin geçici transferi için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş daha önce İstanbul'a getirdiği El Bilal Toure'nin geçici transferi için hem oyuncu hem de kulübü Atalanta ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

 Beşiktaş KAP'a bildirdi

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

17 maçta 3 gol, 1 asist kaydetti

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren El Bilal Toure, 17 maçta 3 gol 1 asist kaydetti. 23 yaşındaki Malili futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

