SON DAKİKA... Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Son dakika haberi... Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Mehmet Türkmen yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbide Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 7 Aralık Cumartesi, 8 Aralık Pazar ve 9 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; 7 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Süper Lig'de 15. haftanın programı ve maçlarda görevli hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
7 Aralık Cumartesi
13.30 Konyaspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe - Adana Demirspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
8 Aralık Pazar
13.30 Eyüpspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Sivasspor - Galatasaray: Turgut Doman
16.00 Kayserispor - Alanyaspor: Ozan Ergün
19.00 Başakşehir - Hatayspor: Emre Kargın
9 Aralık Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu