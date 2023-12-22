Son dakika... Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay'dan ilk açıklama: Ondan özür diliyorum

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı bildirildi. Siyah-beyazlı takımın başında 7 maça çıkabilen Çalımbay'a emekleri için teşekkür edildi. Çalımbay, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) bir basın toplantısı düzenledi.

Çalımbay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Özellikle kaleci Mert'le ilgili yanlış sözler söyledim. Maç sonrası biraz sinirlenmiştim. Kendisi çok karakterli bir arkadaşımız. Ondan özür diliyorum.

Bu kısa süreli antrenörlüğümde taraftarımıza verdiği desteklerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun futbolcu arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum.

Ahmet Nur Çebi bana sana ihtiyacımz var dedi. Ben de Beşiktaş'ın ihtiyacı varsa her türlü gelirim. Para falan konuşmadım ve görevime başladım. O arada kongrede adayla çıktı ortaya. Biz takımın başında olduğumuz için iki adaya da bilgiler vermek durumundaydım. Hasan Arat'ın ekibinden Samet ağabeyle ve Serdal Adalı'nın ekibinden Şifo Mehmet ile görüştüm. İkisi de biz Rıza hoca ile devam edeceğiz dediler. Bir süreç vardı. Ben o süreci sonra öğrendim. Çebi'nin yaptığı sözleşmede Haziran 2024'e kadardı ama yeni gelen yönetim 15 gün içinde feshedebilir maddesei vardı.

En son ayın 27'sinde mukavele bitecek diye konuşuldu. Benim orada üzüldüğüm şeylerden bir tanesi de gazetelerde çıkan haberlere Rıza Çalımbay bizim teklnik direktörümüzdür açıklaması yapılmadı.

Hiç Hasan Arat ile görüşmedim. Bu da üzüldüğüm şeylerden bir tanesiydi. Son iki maç kala benim mukavelimi iki maç daha uzatmak istediler. Ben iki maçlık bir antrenör değilim. Çok bir iyi bir antrenörüm. Sadece Beşiktaş olduğu için elimi taşın altına koydum. Aldığımız takım belliydi. Onunla tabii ki uğraştık.

Samet ağabey ve Feyyaz ile konuştuk. Onlar benden iki maç daha uzatmamı rica ettiler. Ben size güveniyorum dedim imzayı attım.

"Bana bilgi verilmedi"

Lugano maçına giderken, avukatıma 'İmza atmazsanız, sözleşme feshedeceğiz' diye kağıt gönderdiler. Bunu kimseye söylemedim. Çok üzüldüm çünkü ben maçtayken böyle bir durum yaşadım.

Dün gece maç bitti. Tesislerdeyim. Samet abi ve Feyyaz biz geleceğiz dediler, gelmediler. Üç yönetici geldi. Bu gece bitirelim dediler. Ben gece 01.00'de bir şey yapmam, yarın basın toplantısı yapar ayrılık kararını açıklarım dedim. Onlar ayrılığı yazmışlar. Ben onların dediğini yapmadım, kendi isteğimle kendi kararımı şimdi açıklamış oluyorum."

5 oyuncunun kadro dışı kalması konusunda Samet ağabey "Biz 5 futbolcuyu kadro dışı bıraktık" dedi. "Biz" dedi, yani ben yoktum bu işte. Bana bilgi verilmedi."