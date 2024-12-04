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Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 29 Aralık’ta gerçekleşecek.

Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu
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Siyah-beyazlı kulüpten Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacaktır. 22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır" denildi.

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