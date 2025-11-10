  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Son dakika Beşiktaş'tan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama
Takip Et

Son dakika Beşiktaş'tan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcuları Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun masum olduğuna inanıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika Beşiktaş'tan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama
Takip Et

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yürütülen bahis soruşturmasının dikkatle takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin, evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir. İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır. Beşiktaş Kulübü olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bahis oynayan futbolcular kimler? TFF bahis oynayan futbolcu isimlerini açıkladıBahis oynayan futbolcular kimler? TFF bahis oynayan futbolcu isimlerini açıkladıSpor

 

Bahis oynayan futbolcuları kaç maç ceza bekliyor?Bahis oynayan futbolcuları kaç maç ceza bekliyor?Spor

 

Spor
Son dakika Eren Elmalı, İzzet Çelik ve Ege Albayrak aday kadrodan çıkarıldı
3 futbolcu Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi hesabından Arda Güler paylaşımı
UEFA Şampiyonlar Ligi hesabından Arda Güler paylaşımı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
PFDK'ya sevk edilmişti: Uysal ve Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynayan futbolcuları kaç maç ceza bekliyor?
Bahis oynayan futbolcuları kaç maç ceza bekliyor?
Bahis oynayan futbolcular kimler? TFF bahis oynayan futbolcu isimlerini açıkladı
Bahis oynayan futbolcular kimler? TFF bahis oynayan futbolcu isimlerini açıkladı
TFF 2. ve 3. lig maçları 2 hafta ertelendi
TFF 2. ve 3. lig maçları 2 hafta ertelendi