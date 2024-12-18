SON DAKİKA... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldırıda karar açıklandı
Son dakika haberi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 17 Ağustos'taki Göztepe maçında saldıran Fatih Özkan, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylarda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi Fatih Özkan'a ev hapsi verilmişti.
Fatih Özkan, polisteki ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" demişti.
Mahkeme Fatih Özkan'a 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.