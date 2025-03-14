  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Son dakika... Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika... Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Takip Et

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programları açıklandı. Çeyrek final turunda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin günü belli oldu.

Derbi 2 Nisan'da

Türkiye Kupası çeyrek final turundaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Tek maç eleme usulünün geçerli olacağı turdaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını Ülker Stadyumu'nda paylaşacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı:

1 NİSAN SALI

20.30: Konyaspor-İskenderunspor 

2 NİSAN ÇARŞAMBA

17.45: Trabzonspor-Bodrum FK
20.45: Fenerbahçe-Galatasaray

3 NİSAN PERŞEMBE

20.30: Beşiktaş-Göztepe

Araçlara alkol kilidi adımı: Şartlar açıklandıAraçlara alkol kilidi adımı: Şartlar açıklandıGündem
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 14 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam geldi, tablo değişti: İşte 14 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
SPK'dan 30 internet sitesi için kapatma talebiSPK'dan 30 internet sitesi için kapatma talebiEkonomi
Zafer Algöz, Şinasi Yurtsever paylaşımını sildi: Sebebi ortaya çıktıZafer Algöz, Şinasi Yurtsever paylaşımını sildi: Sebebi ortaya çıktıGündem

 

Spor
PFDK açıkladı! Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'in cezası belli oldu
PFDK açıkladı! Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'in cezası belli oldu
PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho kararını açıkladı
PFDK, Jose Mourinho kararını açıkladı
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti
Saucony Troya Yarı Maratonu 20 Nisan’da koşulacak
Saucony Troya Yarı Maratonu 20 Nisan’da koşulacak
Trabzonspor KAP'a bildirdi: Fatih Tekke'nin alacağı maaş belli oldu
Trabzonspor KAP'a bildirdi: Fatih Tekke'nin alacağı maaş belli oldu
Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a uyarı: Onu sakın almayın, futbol hayatı bitmiş
Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a uyarı: Onu sakın almayın, futbol hayatı bitmiş