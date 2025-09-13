  1. Ekonomim
  TFF duyurdu: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!
TFF duyurdu: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının başlama saatinin A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025'teki final maçı nedeniyle değiştiğini duyurdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TFF duyurdu: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının başlama saati, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025'teki final maçı dolayısıyla saat 19.00'a alındığını duyurdu. 

TFF'den açıklama geldi

TFF'nin yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir." denildi.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig 5. hafta maçı 14 Eylül Pazar günü, saat 20.00'dan 19.00'a alındı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

12 Dev Adam final maçına çıkıyor

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra finale yükselirken şampiyonluk maçı pazar günü (14 Eylül) saat 21.00'de oynanacak.

 

