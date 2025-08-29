Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi

  1. Ekonomim
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yla yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

Jose Mourinho, Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

