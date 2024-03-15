Fenerbahçe'nin Avrupa'da çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finaldeki rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Fenerbahçe, turu geçerse Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlendi.
Buna göre, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini eleyen Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu.
Fenerbahçe, turu geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.
Yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Çeyrek final
Club Brugge (Belçika) - PAOK (Yunanistan)
Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe
Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa)
Viktoria Plzen (Çekya) - Fiorentina (İtalya)
Yarı final
Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe
Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK