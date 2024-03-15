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Fenerbahçe'nin Avrupa'da çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finaldeki rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Fenerbahçe, turu geçerse Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'nin Avrupa'da çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlendi.

Buna göre, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini eleyen Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu.

Fenerbahçe, turu geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.

Yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Konferans Ligi'nde final maçı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek final

Club Brugge (Belçika) - PAOK (Yunanistan)

Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe

Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa)

Viktoria Plzen (Çekya) - Fiorentina (İtalya)

Yarı final

Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe
Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK

 

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