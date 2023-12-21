Son dakika: FIFA, Halil Umut Meler'e sahip çıktı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) uluslararası müsabakalar için 2024 hakem listesini yayımladı.

Listede 7 Türk hakem yer alırken, Elit Kategori'ye sadece Ankaragücü-Rizespor maçı sonrasında saldırıya uğrayarak yaralanan deneyimli hakem Halil Umut Meler girebildi.

Bitigen 2. Kategori'ye geriledi

Listede daha önce 1. kategoride bulunan Abdulkadir Bitigen, 2. Kategori'ye geriledi.

Hakemler Ali Palabıyık, Yaşar Kemal Uğurlu ve Erkan Özdamar, FIFA listesinden çıkartıldı.

Dün, Kayserispor-Fenerbahçe maçında sondakikalarda gösterdiği kırmızı kartlarla tartışmalara neden olan Zorbay Küçük de FIFA listesine 2. Kategori'den girdi.

Ayrıca Kadir Sağlam ve Bahattin Şimşek yeni listeye eklendi.

Listede Atilla Karaoğlan ve Arda Kardeşler de yer aldı.

FIFA Başkanı Infantino saldırıyı kınamıştı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınamıştı. Başkan Infantino, açıklamasında, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur" ifadelerini kullanmıştı.