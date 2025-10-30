  1. Ekonomim
  3. Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Süper Lig'deki Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Ali Yılmaz yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cihan Aydın, 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Ali Yılmaz düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre, ligde 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak

1 Kasım Cumartesi:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın

2 Kasım Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

3 Kasım Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: Alper Akarsu

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

