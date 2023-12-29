Son dakika... Galatasaray ve Fenerbahçe otelden çıkmadı

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu akşam Riyad'da karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı öncesi ortaya atılan iddiaların ve yaşanan tartışmaların ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı üçlü zirvede, maçın oynanması kararı alındığı açıklanmıştı.

Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray, kamp yaptığı otelden ayrılmadı. İki kulübün başkanları ve TFF Başkanı maçın akibetini belirlemek için toplantı halinde.



Takımlar Atatürk tişörtleri ile ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstiklal Marşı ile ilgili "Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" açıklaması yapmıştı.

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