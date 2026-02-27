Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimlerini eski Hırvat futbolcu Ivan Rakitic yaptı. Galatasaray'ın bu turdaki rakibi İngiliz ekibi Liverpool oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda oynayacak.

Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 10-11 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun finali, 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskas Arena'da yapılacak.

Galatasaray ile Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında da karşılaşmış ve Rams Park'ta oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:

Galatasaray - Liverpool

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - Chelsea

Newcastle - Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham

Atalanta - Bayern Münih

Bayer Leverkusen - Arsenal

Bodo/Glimt - Sporting CP