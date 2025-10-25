Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
Spor dünyasının usta yazarlarından Faik Çetiner 69 yaşında yaşamını yitirdi.
Türk spor basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Faik Çetiner, yaşamını yitirdi.
İstanbul'da 1956 yılında doğan Çetiner, sabah saatlerinde rahatsızlanarak 69 yaşında hayatını kaybetti.
Basın hayatına 1975 yılında Tercüman Gazetesi'nde adım atan Faik Çetiner, "Bizim Stadyum" programıyla Türk spor basınında iz bıraktı.
2023 yılında kalp krizi geçiren ve bypass ameliyatı olan Çetiner, son olarak Fanatik'te gazetecilik hayatını sürdürüyordu.
Faik Çetiner kimdir?
Faik Çetiner, 1956'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Çetiner, basın hayatına 1975 yılında Tercüman Gazetesi'nde adım attı. 15 yıl burada çalıştıktan sonra 1990 yılında Meydan Gazetesi'ne geçti.
1994 yılında Kanal 6 ekranlarında Bizim Stadyum isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı. Yayın hayatı 19 sene süren program, HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yayınlandı.
Faik Çetiner, son olarak Fanatik Gazetesi'nde gazetecilik hayatını sürdürüyordu.