Son dakika İstifa etmişti! Fenerbahçe'den resmi İsmail Kartal açıklaması
Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal istifa kararı vermişti. Başkan Aziz Yıldırım ise maç sonrası istifayı kabul etmediğini duyurdu. Kartal'ın istifası ile ilgili Fenerbahçe'den son durumu açıklayan resmi açıklama geldi.
Fenerbahçe bilgilendirme açıklamasında "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir. " denildi.
Kamuoyuna Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 11, 2026
Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır.
Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/tY8sOFX6Kb