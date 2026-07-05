Son dakika Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı



Edirne'de bulunan Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilen başpehlivanlık yarı final müsabakaları, güreşseverlere büyük heyecan yaşattı. Günün ilk yarı final karşılaşmasında Erkan Taş ile Seçkin Duman karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koyan Taş, adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final müsabakasında ise Feyzullah Aktürk ile Mustafa Taş, er meydanına çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibine üstünlük kuran Feyzullah Aktürk finale yükseldi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık finalinin adı Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk oldu. Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk zorlu finalde şampiyonluk mücadelesi verdi. Rakibini mağlup eden Erkan Taş altın kemerin sahibi oldu.

Erkan Taş kimdir?

2000 yılında Sinop'ta dünyaya gelen Erkan Taş, küçük yaşlarda başladığı yağlı güreş kariyerinde farklı boylarda önemli dereceler elde ederek adım adım başpehlivanlığa yükseldi.

Taş'ın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri 2024 sezonu oldu. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başaltı Boy birincisi olarak başpehlivan unvanını kazanan başarılı sporcu, aynı yıl Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde ilk başpehlivanlık şampiyonluğunu elde etti. Sezonu bir şampiyonluk, iki ikincilik ve üç üçüncülükle tamamlayan Taş, istikrarlı performansıyla öne çıktı.

2025 sezonunda da başarılı grafiğini sürdüren Erkan Taş; Dikmen, Ödemiş Gölcük ve Osmancık Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak kürsünün zirvesine çıktı. 2026 yılında ise Edremit Yağlı Güreşleri'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.