Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında yapılan açık kaynak çalışmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki-tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerine istinaden, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabileceği değerlendirildi. 7 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın bir mağdurun 15 Eylül 2025 yılında verdiği ifadeyle başladığı belirtildi.

İşte gözaltına alınan isimler

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.