Son dakika... Süper Kupa maçı iptal edildi: Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu akşam Riyad'da karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray takımları sahaya Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ve "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözlerinin yer aldığı pankartlarla çıkmak istedi. Suudi yetkililer, siyasi mesaj kaygısı nedeniyle bu talebe olumsuz yanıt verdi bu dakikalardan sonra gerilim başladı.



Ortaya atılan iddiaların ve yaşanan tartışmaların ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı üçlü zirvede, maçın oynanması kararının alındığı açıklandı. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray, kamp yaptığı otelden ayrılmadı.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF Başkanı maçın akibetini belirlemek üzere toplandı.



Dakikalar sonra Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı tebliğ edildiği açıklaması yapıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Galatasaray ekibi, stadyuma gelmedi ancak malzemecileri stattan ayrıldı.

🏆 Süper Kupa finali için takımlar stadyuma gelmezken, Galatasaray'ın malzemecileri stattan ayrılıyor. pic.twitter.com/gtVhHGOgWV — AA SPOR (@aa_spor) December 29, 2023

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, İstiklal Marşı ile ilgili "Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" açıklaması yapmıştı.

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