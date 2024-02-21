Son dakika: Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu
Son dakika haberi... TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının 7 Nisan'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçının 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.
29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'da oynanması planlanan maç ileri bir tarihe ertelenmişti.