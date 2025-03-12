  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Son dakika... Süper Lig'de 2 derbinin tarihi belli oldu
Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de 2 derbinin tarihi belli oldu

Süper Lig'deki Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarının tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 29. ve 30. haftalarının maç programını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika... Süper Lig'de 2 derbinin tarihi belli oldu
Takip Et

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 29. ve 30. haftalarının maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarının tarihleri netlik kazandı.

Trendyol Süper Lig'de 29 ve 30. haftaların maç programı şöyle:

Acun Ilıcalı'dan yasa dışı bahis açıklaması: 'Beni bahisle birleştirmek komedi!'Acun Ilıcalı'dan yasa dışı bahis açıklaması: 'Beni bahisle birleştirmek komedi!'Spor
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 12 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İnternet üzerinden para gönderenler dikkat! Vergi borcunuz çıkabilirİnternet üzerinden para gönderenler dikkat! Vergi borcunuz çıkabilirEkonomi

 

Spor
Acun Ilıcalı'dan yasa dışı bahis açıklaması: 'Beni bahisle birleştirmek komedi!'
Acun Ilıcalı'dan yasa dışı bahis açıklaması: 'Beni bahisle birleştirmek komedi!'
Jose Mourinho PFDK’ye sevk edildi
Jose Mourinho PFDK’ye sevk edildi
TFF açıkladı: Yeni sezon ne zaman başlayacak?
TFF açıkladı: Yeni sezon ne zaman başlayacak?
Alman liginde kulüpler rekor gelir sağladı
Alman liginde kulüpler rekor gelir sağladı
Basketbol Antrenörü Ufuk Sarıca beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı
Ufuk Sarıca beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı
TFF'den yeni açıklama geldi: Derbi hakemleri yabancı mı olacak?
TFF'den yeni açıklama geldi: Derbi hakemleri yabancı mı olacak?